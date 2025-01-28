Мэр Ангарского округа проверил ремонт виадука в Мегете

Сейчас на мосту работает девять монтажников. Вскоре к ним подключатся сварщики. Также на объекте трудятся профессиональные мостовики из Красноярска. Напомним, что ремонт виадука в Мегете идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал продолжение нацпроекта «БКД».