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Мэр Ангарского округа проверил ремонт виадука в Мегете

На объекте работы идут в соответствии с графиком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Ангарского округа проверил ремонт виадука в Мегете. Об этом сообщили пресс-служба администрации округа. Работы идут по графику. Металлоконструкции отгрузили с завода и большая часть уже доставлена на объект. Также сделали стапельную площадку, которая в будущем послужит для надвижки пролетного строения.

— Никаких проблемных вопросов нет. Самая ответственная часть — поставка конструкций, в чем у нас могли быть какие-то опасения, исполнена. Теперь остается только выполнить работы качественно и запустить путепровод в эксплуатацию до 1 сентября, — подчеркнул мэр Ангарского округа Сергей Петров.

Сейчас на мосту работает девять монтажников. Вскоре к ним подключатся сварщики. Также на объекте трудятся профессиональные мостовики из Красноярска. Напомним, что ремонт виадука в Мегете идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал продолжение нацпроекта «БКД».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно в какие даты выпускники будут писать ОГЭ и ЕГЭ.