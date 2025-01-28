Синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде

По данным Гидрометцентра России, в январе 2025 года средняя температура воздуха была на 6−7 градусов выше средних многолетних значений. Предварительно, в феврале среднемесячная температура воздуха составит в Нижегородской области −7… −10 градусов. Это примерно соответствует средним многолетним показателям. Количество осадков также прогнозируется в норме (25−40 мм).