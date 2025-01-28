Синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. Согласно прогнозу, температура воздуха с 29 января по 2 февраля в среднем составит +1+3 градуса. В эти дни будет облачно, возможны кратковременные осадки в виде дождя.
По данным Гидрометцентра России, в январе 2025 года средняя температура воздуха была на 6−7 градусов выше средних многолетних значений. Предварительно, в феврале среднемесячная температура воздуха составит в Нижегородской области −7… −10 градусов. Это примерно соответствует средним многолетним показателям. Количество осадков также прогнозируется в норме (25−40 мм).
Ранее сообщалось, что наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России.