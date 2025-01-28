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Синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде

Теплая погода продержится в Нижнем Новгорода до конца января и задержится в начале февраля.

Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 39% 752 мм рт. ст. +3°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. Согласно прогнозу, температура воздуха с 29 января по 2 февраля в среднем составит +1+3 градуса. В эти дни будет облачно, возможны кратковременные осадки в виде дождя.

По данным Гидрометцентра России, в январе 2025 года средняя температура воздуха была на 6−7 градусов выше средних многолетних значений. Предварительно, в феврале среднемесячная температура воздуха составит в Нижегородской области −7… −10 градусов. Это примерно соответствует средним многолетним показателям. Количество осадков также прогнозируется в норме (25−40 мм).

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России.