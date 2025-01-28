Администрация района Уфы рассказала, зачем в домах начали устанавливать таблички «Укрытие»

Укрытия, расположенные в подвалах многоквартирных домов, как отмечают местные власти, в первую очередь предназначены для граждан, которые живут именно в этих зданиях. У каждого собственника квартиры должен быть свой комплект ключей от подвала, а информация на табличке о том, что ключ находится в офисе или у диспетчера управляющей компании, является дополнительной.