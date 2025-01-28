Администрация района Уфы рассказала, зачем в домах начали устанавливать таблички «Укрытие»

Администрация Орджоникидзевского района Уфы рассказала, зачем в подвалах домов начали устанавливать таблички «Укрытие».
По словам властей, идет плановая работа по реализации нормативов и требований на случай чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, и эта работа ведется уже не первый год. Таблички призваны информировать людей о том, что в случае ЧС подвалы можно использовать в качестве укрытий.
К слову, такие же указатели появились в Казани, Новороссийске, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новокузнецке и других городах.
Укрытия, расположенные в подвалах многоквартирных домов, как отмечают местные власти, в первую очередь предназначены для граждан, которые живут именно в этих зданиях. У каждого собственника квартиры должен быть свой комплект ключей от подвала, а информация на табличке о том, что ключ находится в офисе или у диспетчера управляющей компании, является дополнительной.
— Все эти меры предусмотрены лишь при возникновении угрозы или чрезвычайной ситуации. К примеру, если в образовательном учреждении устанавливают противопожарную систему, то это не значит, что его завтра подожгут, — заявили в администрация Орджоникидзевского района.
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