В Омской области открыты для движения все ледовые переправы

Помните, что пользоваться ледовыми переправами необходимо в соответствии с требованиями безопасности. Информационные таблички установлены на каждой переправе. Также здесь дежурят спасатели, которые в любой момент могут отреагировать на ЧС и оказать помощь водителям и пассажирам.