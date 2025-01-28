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В Омской области открыты для движения все ледовые переправы

Их грузоподъемность регулируется согласно погодным условиям.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области открыты и проверены на грузоподъемность все 9 ледовых переправ. Сегодня открылась последняя переправа — «Бородинская». Она находится в Тевризском районе. Максимально допустимая нагрузка на нее составляет три тонны.

Как рассказали в ГИБДД по Омской области, это последняя ледовая дорога из планируемых к открытию в Омской области в этом зимнем сезоне.

«Дорога безопасна, оснащена дорожными и информационными знаками, пунктами обогрева и средствами спасения», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день в регионе функционируют 9 переправ:

— «Аксеновская» (соединяет п. Аксеново — с. Ярково) — 10 тонн;

— «Изюкская» (соединяет р.п. Тевриз — д. Александровка) — 15 тонн;

— «Усть-Шишовская» (соединяет с. Усть-Шиш и д. Тузаклы) — 10 тонн;

— «Знаменская» (соединяет с. Знаменское и с. Качуково) — 10 тонн;

— «Никольская» (соединяет с. Усть-Ишим — с. Никольск) −10 тонн;

— «Белоярская» (соединяет р.п. Тевриз — п. Белый Яр) — 10 тонн;

— «Большереченская» (соединяет р.п. Большеречье — р.п. Муромцево) — 10 тонн;

— «Черлакская» (соединяет р.п. Черлак — с. Нововаршавка) — 3 тонны;

— «Бородинская» (соединяет р.п. Тевриз — п. Бородинка) — 3 тонны.

Помните, что пользоваться ледовыми переправами необходимо в соответствии с требованиями безопасности. Информационные таблички установлены на каждой переправе. Также здесь дежурят спасатели, которые в любой момент могут отреагировать на ЧС и оказать помощь водителям и пассажирам.