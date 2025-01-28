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Администрацию Ростова-на-Дону возглавил Александр Скрябин

Исполнять обязанности главы администрации Ростова-на-Дону теперь будет Александр Скрябин.
Источник: Комсомольская правда

Александр Скрябин будет исполнять обязанности главы администрации Ростова-на-Дону после отставки Алексея Логвиненко. Об этом стало известно сегодня, 28 января, на заседании городской думы.

Еще утром Александра Скрябина назначили первым заместителем сити-менеджера, а уже на заседании депутатов объявили о том, что чиновник будет замещать должность главы ростовской администрации.

До произошедших кадровых перестановок управленец с сентября 2023 года был первым заместителем губернатора Ростовской области, а еще раньше он занимал должность заместителя главы региона.

Напомним, пост сити-менеджера в Ростове-на-Дону освободился после отставки Алексея Логвиненко. Бывший глава администрации города пояснил, что написал заявление по собственному желанию «в связи с состоянием здоровья и будущим переходом на новое место работы».