Шалабаев пообещал сделать площадку для разворота около «Цветов»

Такое решение градоначальник принял в ходе личного разговора с одной из жительниц комплекса, которая пожаловалась на необходимость обустройства этого участка, а также тротуара на улице Цветочной, который проходит от остановочного павильона к находящемуся рядом детскому саду и двум корпусам школы номер 131.
Для решения вопроса мэр подключил районную администрацию и департамент дорожного хозяйства. Однако отметил, что для решения проблемы потребуется дополнительное финансирование.
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