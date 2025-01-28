Шалабаев пообещал сделать площадку для разворота около «Цветов»

Такое решение градоначальник принял в ходе личного разговора с одной из жительниц комплекса, которая пожаловалась на необходимость обустройства этого участка, а также тротуара на улице Цветочной, который проходит от остановочного павильона к находящемуся рядом детскому саду и двум корпусам школы номер 131.