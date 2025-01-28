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Шалабаев пообещал сделать площадку для разворота около «Цветов»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал, что рядом с остановкой «Микрорайон Цветы» появится площадка для разворота общественного транспорта.

Такое решение градоначальник принял в ходе личного разговора с одной из жительниц комплекса, которая пожаловалась на необходимость обустройства этого участка, а также тротуара на улице Цветочной, который проходит от остановочного павильона к находящемуся рядом детскому саду и двум корпусам школы номер 131.

Для решения вопроса мэр подключил районную администрацию и департамент дорожного хозяйства. Однако отметил, что для решения проблемы потребуется дополнительное финансирование.

Ранее мы рассказывали вам о том, что в Нижнем придумали решение «адских» пробок в ЖК «Цветы».