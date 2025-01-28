Минприроды сказало белорусам, что делать, если нашел метеорит

А в конце января 2025 уральские ученые нашли обломок метеорита в 30 километрах от Минска (подробности все здесь). Общая масса всех осколков метеорита оценивается в несколько килограмм. Он может стать шестым известным случаем на территории Беларуси (здесь подробнее).