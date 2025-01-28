Минприроды сказало белорусам, что делать, если нашел метеорит

Минприроды призывает белорусов отдать осколки метеорита, который упал в Минской области 25 декабря 2024, на госучет и изучение. Ведомство обратило внимание белорусов на Кодекс о недрах, где метеориты относятся к уникальным геологическим материалам, которые подлежат госучету изучению, детальному описанию, а также рациональному использованию и охране.
Минприроды призывает тех, кто обнаружил метеорит или имеет о них информацию сообщить об этом в Минприроды или его подразделения на местах.
«Обращаем внимание, что найденные метеориты подлежат изучению Комиссией по минералогическим, палеонтологическим и иным уникальным геологическим материалам», — отметили в министерстве и подчеркнули, что скорее всего метеориты будут признаны уникальными и станут хранится в министерстве.
Напомним, что в январе 2025 Минский планетарий объявил поиски фрагментов упавшего возле Минска метеорита: «Суперболид с яркостью близкой к Луне» (здесь подробнее).
А в конце января 2025 уральские ученые нашли обломок метеорита в 30 километрах от Минска (подробности все здесь). Общая масса всех осколков метеорита оценивается в несколько килограмм. Он может стать шестым известным случаем на территории Беларуси (здесь подробнее).