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Путепровод в центре Минска перекроют почти на год

Дорожники скоро начнут капитальный ремонт и модернизацию путепровода, по которому можно проехать от площади Независимости к станции метро «Институт Культуры».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Движение транспорта на одном из участков улицы Бобруйской в Минске ограничат на несколько месяцев.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», это отрезок от улицы Ленинградской до улицы Мясникова. По нему нельзя будет проехать с 00:00 10 февраля до 00:00 31 октября.

На еще более длительное время планируется перекрыть путепровод, который соединяет проспект Независимости с улицей Московской. Там движение остановят с 00:00 10 февраля до 00:00 1 декабря для капремонта и модернизации.

Этот путепровод позволяет добраться от площади Независимости до метро «Институт культуры», откуда можно поехать, к примеру, в направлении проспекта Жукова или на улицу Казинца.

Несмотря на ограничения, обещается, что это не затронет наземный общественный транспорт. Будут лишь незначительные изменения, а остановки останутся на прежних местах.

Работами по реконструкции займется «Гордорстрой». Эта организация, например, реконструировала в столице путепровод над проспектом Победителей, который идет по улице Орловской.