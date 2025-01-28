Путепровод в центре Минска перекроют почти на год

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Движение транспорта на одном из участков улицы Бобруйской в Минске ограничат на несколько месяцев.
Как сообщает агентство «Минск-Новости», это отрезок от улицы Ленинградской до улицы Мясникова. По нему нельзя будет проехать с 00:00 10 февраля до 00:00 31 октября.
На еще более длительное время планируется перекрыть путепровод, который соединяет проспект Независимости с улицей Московской. Там движение остановят с 00:00 10 февраля до 00:00 1 декабря для капремонта и модернизации.
Этот путепровод позволяет добраться от площади Независимости до метро «Институт культуры», откуда можно поехать, к примеру, в направлении проспекта Жукова или на улицу Казинца.
Несмотря на ограничения, обещается, что это не затронет наземный общественный транспорт. Будут лишь незначительные изменения, а остановки останутся на прежних местах.
Работами по реконструкции займется «Гордорстрой». Эта организация, например, реконструировала в столице путепровод над проспектом Победителей, который идет по улице Орловской.