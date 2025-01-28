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В Таганроге участник СВО получил выплату благодаря помощи прокуратуры

В Таганроге после вмешательства прокуратуры бойцу СВО выплатили 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге для участника СВО через суд добились положенной единовременной выплаты в 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В надзорном ведомстве уточнили ситуацию. Оказалось, что военный получил ранение при выполнении боевого задания, но в министерстве труда региона позже ему вынесли необоснованный отказ в перечислении средств.

Мужчине заявили, что ему якобы не положена выплата, потому что на момент ранения у него не было регистрации на территории Ростовской области. Специалисты прокуратуры оперативно разобрались в деле, подали иск и выиграли суд. После этого боец получил средства.