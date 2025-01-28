Откроют ли аэропорт Симферополя после набора новых сотрудников

Спустя три года с момента приостановки полетов из международного аэропорта Симферополя в соцсетях стали активно говорить об их возобновлении. Это связано с тем, что на популярных порталах по поиску работы появились объявления о наборе персонала в воздушную гавань, сообщает ИА SevastopolMedia.