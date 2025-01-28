Откроют ли аэропорт Симферополя после набора новых сотрудников

Спустя три года с момента приостановки полетов из международного аэропорта Симферополя в соцсетях стали активно говорить об их возобновлении. Это связано с тем, что на популярных порталах по поиску работы появились объявления о наборе персонала в воздушную гавань, сообщает ИА SevastopolMedia.
Речь идет и о других аэровокзалах Юга, включая Краснодар, Анапу и Геленджик. Опубликованы более 150 новых вакансий.
Источник в отрасли активный набор людей объяснил так:
— «Хоть самолеты и не летают, воздушный причал продолжает жить. Его, как и прежде, обслуживают специалисты. Они должны быть готовы к открытию в любой момент».
Сейчас выставили более 20 вакансий. Примечательно, что среди них в основном встречаются технические специалисты, такие как автомеханики, слесари, электрики, сантехники и грузчики.