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Откроют ли аэропорт Симферополя после набора новых сотрудников

Сотрудники воздушной гавани разместили различные вакансии.

Спустя три года с момента приостановки полетов из международного аэропорта Симферополя в соцсетях стали активно говорить об их возобновлении. Это связано с тем, что на популярных порталах по поиску работы появились объявления о наборе персонала в воздушную гавань, сообщает ИА SevastopolMedia.

Речь идет и о других аэровокзалах Юга, включая Краснодар, Анапу и Геленджик. Опубликованы более 150 новых вакансий.

Источник в отрасли активный набор людей объяснил так:

— «Хоть самолеты и не летают, воздушный причал продолжает жить. Его, как и прежде, обслуживают специалисты. Они должны быть готовы к открытию в любой момент».

Сейчас выставили более 20 вакансий. Примечательно, что среди них в основном встречаются технические специалисты, такие как автомеханики, слесари, электрики, сантехники и грузчики.