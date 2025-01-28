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Последние новости к вечеру 28 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 28 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 28 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 января 2025 года.

Поврежденную ветку «Северного потока — 2» разрешили законсервировать

Источник: AP 2024

Дания одобрила консервацию поврежденной ветки «Северного потока — 2». Работы займут 2−3 недели и начнутся во втором или третьем квартале. Трубу изолируют пробками, поврежденные части предварительно отрежут.

Войска РФ освободили Двуречную в Харьковской области

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Двуречная. Действия проводились силами подразделений группировки войск «Запад».

Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина

Источник: Гавриил Григоров/ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы постоянно работают над обеспечением безопасности Владимира Путина. Комментарий прозвучал в ответ на утверждения Такера Карлсона о планах администрации Байдена убить российского лидера.

Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Источник: AP 2024

Милош Вучевич заявил о своей отставке на фоне массовых протестов, подчеркнув ответственность своей партии и необходимость изменений в политике. Мэр Нови-Сада также подал в отставку.

Курский министр уволилась после скандала вокруг отпуска в Индии

Источник: Правительство Курской области

Ирина Мусьял подала заявление об увольнении после конфликта с врио губернатора Александром Хинштейном из-за ее отпуска в Индии. В ответ на критику Мусьял рассказала, что заранее уведомляла врио главы региона о заграничной поездке.