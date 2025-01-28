Последние новости к вечеру 28 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 января 2025 года.
Поврежденную ветку «Северного потока — 2» разрешили законсервировать
Дания одобрила консервацию поврежденной ветки «Северного потока — 2». Работы займут 2−3 недели и начнутся во втором или третьем квартале. Трубу изолируют пробками, поврежденные части предварительно отрежут.
Войска РФ освободили Двуречную в Харьковской области
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Двуречная. Действия проводились силами подразделений группировки войск «Запад».
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы постоянно работают над обеспечением безопасности Владимира Путина. Комментарий прозвучал в ответ на утверждения Такера Карлсона о планах администрации Байдена убить российского лидера.
Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов
Милош Вучевич заявил о своей отставке на фоне массовых протестов, подчеркнув ответственность своей партии и необходимость изменений в политике. Мэр Нови-Сада также подал в отставку.
Курский министр уволилась после скандала вокруг отпуска в Индии
Ирина Мусьял подала заявление об увольнении после конфликта с врио губернатора Александром Хинштейном из-за ее отпуска в Индии. В ответ на критику Мусьял рассказала, что заранее уведомляла врио главы региона о заграничной поездке.