Главные тренды Недели мужской моды в Париже

Когда речь идет о классике, нельзя забывать про джинсы, без которых не обходится ни один гардероб. В этот раз в Париже не один раз показали сочетание денима с уютными кардиганами. Так что берем на заметку: потертые, слегка растянутые джинсы, кофта на пуговицах (идеально, если она будет в клетку «аргайл»). Поверх для тепла и многослойности можно надеть классический пиджак. А можно — бомбер или дубленку. В любом случае образ скромного, но опрятного молодого человека сложится — и будет выглядеть эффектно и актуально.