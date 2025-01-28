Белорусские пограничники будут обучаться в учебных заведениях ФСБ России

До 1 июня года, который предшествует году обучения ФСБ будет направлять в ГПК перечень вариантов обучения, а белорусская сторона должна будет сформировать заявки на обучение сотрудников. Дата начала учебы в следующем году будет определяться российской стороной до 1 декабря текущего года. Еще стороны договорились ежегодно согласовывать за год до обучения количество обучающихся, потоки обучения, условия и сроки обучения, а также порядок возмещения расходов и иные вопросы, связанные с обучением.