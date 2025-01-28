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Белорусские пограничники будут обучаться в учебных заведениях ФСБ России

Беларусь будет обучать своих пограничников в ФСБ России.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь будет обучать пограничников в учебных заведениях ФСБ России. Это регламентирует протокол о сотрудничестве в сфере подготовки кадров между Государственным пограничным комитетом Беларуси и Федеральной службой безопасности России, который опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В документе говорится, что кандидаты от белорусского Госпогранкомитета смогут стать курсантами учебных заведений ФСБ России до 25 лет или при другом возрастном цензе при докторантуре.

До 1 июня года, который предшествует году обучения ФСБ будет направлять в ГПК перечень вариантов обучения, а белорусская сторона должна будет сформировать заявки на обучение сотрудников. Дата начала учебы в следующем году будет определяться российской стороной до 1 декабря текущего года. Еще стороны договорились ежегодно согласовывать за год до обучения количество обучающихся, потоки обучения, условия и сроки обучения, а также порядок возмещения расходов и иные вопросы, связанные с обучением.

Кандидаты должны будут пройти в Беларуси медосвидетельствование и потом уже в России пройти окончательную медпроверку. Так как кандидаты могут быть признаны негодными к обучению по медпоказаниям, уровню образования и т.д.

Также учебные заведения ФСБ России будут предоставлять обучающимся белорусским пограничникам учебно-методические материалы для обучения владения оружием и военной техникой, специальными техсредствами практического обучения и так далее.

Тем временем Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте». Еще ГПК Беларуси сказал о готовности возобновить международное сообщение с Украиной.

До этого ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.