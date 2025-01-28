Белорусские пограничники будут обучаться в учебных заведениях ФСБ России

Беларусь будет обучать пограничников в учебных заведениях ФСБ России. Это регламентирует протокол о сотрудничестве в сфере подготовки кадров между Государственным пограничным комитетом Беларуси и Федеральной службой безопасности России, который опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В документе говорится, что кандидаты от белорусского Госпогранкомитета смогут стать курсантами учебных заведений ФСБ России до 25 лет или при другом возрастном цензе при докторантуре.
До 1 июня года, который предшествует году обучения ФСБ будет направлять в ГПК перечень вариантов обучения, а белорусская сторона должна будет сформировать заявки на обучение сотрудников. Дата начала учебы в следующем году будет определяться российской стороной до 1 декабря текущего года. Еще стороны договорились ежегодно согласовывать за год до обучения количество обучающихся, потоки обучения, условия и сроки обучения, а также порядок возмещения расходов и иные вопросы, связанные с обучением.
Кандидаты должны будут пройти в Беларуси медосвидетельствование и потом уже в России пройти окончательную медпроверку. Так как кандидаты могут быть признаны негодными к обучению по медпоказаниям, уровню образования и т.д.
Также учебные заведения ФСБ России будут предоставлять обучающимся белорусским пограничникам учебно-методические материалы для обучения владения оружием и военной техникой, специальными техсредствами практического обучения и так далее.
Тем временем Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте». Еще ГПК Беларуси сказал о готовности возобновить международное сообщение с Украиной.
До этого ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.