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В 2025 году Башкирии предоставят три электрички «Финист»

Башкирия получит три электропоезда «Финист» в 2025 году.
Источник: Комсомольская правда

Башкирия получит три электропоезда «Финист» в 2025 году. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Башкирия в числе первых регионов наряду с Ленинградской и Свердловской областями получит новые электрички. Всего за последние пять лет в республику поступило 88 новых вагонов. С 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет.

— Внушительный результат, особенно если учесть, что в течение 10 лет до этого времени такая работа не проводилась вовсе, — отметил руководитель республики.

Новые поезда, по словам Хабирова, сделали пригородные перевозки более привлекательными в глазах граждан. В черте Уфимской агломерации в 2024 году электричками воспользовались 2,8 миллиона человек — на 700 тысяч больше, чем в 2023-м. В целом же удалось перевезти 5,4 миллиона человек — плюс миллион к результату 2023-го.

Власти планируют продолжить благоустройство железнодорожных станций на маршруте «городской электрички». Например, в Демском районе собираются построить такую остановку в микрорайоне «Яркий».

Также, как утверждает глава Башкирии, Уфу планируют превратить в самый крупный транспортный хаб Приволжского федерального округа. Уже заключены договоренности о продлении маршрутов из столицы республики до Самары и Магнитогорска. По возможности будет увеличено количество рейсов в Оренбург.

— «Уфимскую электричку» тоже будем развивать. Продлим маршрут до станции Чишмы, в перспективе до 2030 года организуем движение по Южному обходу до Зубово и Чесноковки, — пообещал Радий Хабиров.

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