В 2025 году Башкирии предоставят три электрички «Финист»

Башкирия в числе первых регионов наряду с Ленинградской и Свердловской областями получит новые электрички. Всего за последние пять лет в республику поступило 88 новых вагонов. С 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет.