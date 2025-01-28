Статус премьер: «Ленком» готовит постановку по Феллини и «Золотого теленка»

В «Ленкоме Марка Захарова» наконец-то появился художественный руководитель, им стал Владимир Панков — заслуженный работник искусств РФ и худрук Центра драматургии и режиссуры, где он также сохранит свой пост. Новое руководство, в том числе директора и президента, представили коллективу театра 28 января. В ближайших планах у Панкова с «Ленкомом» выпустить не 20, а две качественные премьеры: «Репетицию оркестра» по Федерико Феллини, посвященную Марку Захарову, и классического «Золотого теленка» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Революционных изменений Владимир Николаевич не анонсировал, пообещал сохранить коллектив и не перекраивать репертуар — все культовые постановки в нем останутся. В новую эру «Ленкома» шагнули и «Известия».
Марку Захарову посвящается.
«Если заходить в театр, то только так», — обратился Владимир Панков к труппе «Ленкома», журналистам и, оправдывая свою фамилию, лихо сделал кульбит прямо на сцене. Говорит, такая у него традиция. И сразу после восторженных оваций труппы, с которой худрук и пришел знакомиться, приступил к объявлению планов: работы будет много, но премьеры запланировано пока лишь две. «Ленком» поставит спектакль по мотивам псевдодокументальной «Репетиции оркестра» Федерико Феллини и «Золотой теленок» по Ильфу и Петрову. В первом Панков предложил поучаствовать всему оркестру ленкомовцев, но роли небольшие. Постановка будет посвящена непосредственно тому, чье имя и носит «Ленком», легендарному Марку Захарову, после смерти которого в 2019 году этот пост был вакантным до представления Панкова коллективу.
— То, чем славился всегда Марк Анатольевич, какое направление он брал, — это очень созвучно с Феллини. Мы сделаем авторскую историю, куда войдут автобиографические вещи Захарова, это будет спектакль-акция. Он нам нужен для того, чтобы мы вспомнили и еще больше объединились, чтобы вся труппа, и возрастные, и молодые артисты, были максимально задействованы. Театр прекрасен тем, что в нем есть разные поколения, это очень редкое качество. Важно воспитать целое поколение ленкомовцев, потому что у театра есть задача не только делать спектакли, но и воспитывать. Это целый институт, — сказал Панков журналистам.
И в «Репетиции оркестра», и в «Золотом теленке» Панков выступит как режиссер. Считает, что в первые два года все должен делать сам, а уже потом подключать других постановщиков. Когда начнутся репетиции, пока не ясно, этот момент новый художественный руководитель обсудит с руководством театра — новым директором «Ленкома» Дмитрием Берестовым и теперь уже президентом театра Марком Варшавером. Рушить уже утвержденное на сезон расписание Панков не планирует. Не назвал новый худрук и примерных дат двух премьер. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на встрече с труппой отметил, что через два года театр будет отмечать свое 100-летие. Не исключено, что как минимум «Репетиция оркестра» войдет в план юбилейного года.
— Долгое время у театра не было творческого лидера. Владимир Панков, который становится худруком «Ленкома Марка Захарова», должен открыть новый этап в жизни театра. Что касается поста руководителя — Дмитрий Берестов раньше работал в Театре сатиры, а после этого взял в руководство в достаточно непростом состоянии Театр на Юго-Западной и за несколько лет вывел его в топ-10 театров города по своим показателям. Но любая перестановка, любые кадровые изменения всегда приносят определенные трудности и сложности, все думают, будут ли замены, увольнения и так далее. Никаких резких движений я прошу своих коллег — и Владимира, и Дмитрия — не производить. Коллектив должен быть стабильным, коллектив должен продолжать работать, — сказал Фурсин.
Новость о том, что в «Ленкоме» меняется руководство, облетела театральную Москву 22 января. Шум подняли слухи, что директор «Ленкома» Варшавер покидает свой пост. Формально так и есть. Марк Борисович действительно оставил должность директора, но не театр. Теперь он президент «Ленкома». Варшавер, который пришел в «Ленком» 46 лет назад, фактически будет наставником молодого Дмитрия Берестова.
И Панков, и Берестов также сохранят должности в своих театрах. Первый останется худруком Центра драматургии и режиссуры, второй — директором Театра на Юго-Западной. Они присоединились к числу менеджеров, управляющих несколькими институциями. В их числе Владимир Машков (Театр Олега Табакова и «Современник»), Константин Богомолов (Театр на Бронной и Театр Виктюка), Ирина Апексимова (Театр на Таганке, «Содружество актёров Таганки», «АпАрте» которые в итоге объединили в один театр) и Евгений Герасимов (Театр Сатиры, Театр Луны).
— Буду всячески помогать замечательному новому директору Дмитрию Юрьевичу, если он меня об этом попросит. Это главный человек по хозяйственным вопросам, по всяким решениям. Директор — это практически все в театре. Художественный руководитель — это чистое творчество. Это актеры, режиссеры и спектакли, потому что мы работаем все для зрителя, — сказал Варшавер.
Рубить репертуар и увольнять актеров не будут.
Не меньше собравшихся волновал вопрос, что будет с репертуаром «Ленкома», особенно на фоне тревожных сообщений из Театра — Сцены «Мельников», чьи сотрудники после смены руководства возмутились отменой части спектаклей, поставленных еще Виктюком, и сокращением коллектива. Худрук «Ленкома» пообещал, что все спектакли, запланированные на этот сезон, состоятся.
— Очень важно оставить культовые постановки Марка Анатольевича Захарова. Это должно остаться незыблемо. Особенно «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и так далее. А вот когда мы будем делать новый репертуар, потихоньку одно будет вытеснять другое, но спектакли Захарова останутся в афише. Никого я увольнять не собираюсь, — сказал Панков.
Сейчас для Владимира Николаевича наступает этап знакомства и с устройством театра, и с его коллективом. Как они примут друг друга, покажет время. Сам художественный руководитель заверил, что в случае чего «суммарно его здесь задавят», но работать ему все же хочется с теми, «кого хочется обнимать».
Прокомментировали в «Ленкоме» и скандальную историю с актерами Дмитрием Певцовым и Александрой Захаровой. По словам Варшавера, артисты могут вернуться в театр, если так решит новое руководство. Певцов ранее рассказал, что не будет задействован в «Ленкоме» и обратил внимание, что его фотографию убрали из фойе. Актер, прослуживший в этом театре более 30 лет, уже давно критикует его руководство.
— Дмитрий Анатольевич Певцов, замечательный актер, но сегодня еще кроме этого депутат, который занимается очень важной работой — работой с людьми и помощью им. В 2021 году он подал заявление об уходе из театра и переходе на работу депутатом. У меня было только одно непонимание: народный артист, который играет здесь три главные роли, вдруг очень негативно отозвался об этом театре. Моя логика такая: если мне не нравится этот театр, если он претит, то надо уйти из него. Что будет дальше, это уже новый худрук и директор решат — просить ли нижайше вернуться человека, который так отозвался о своем театре, в котором он получал деньги, а главное, играл главные роли, — сказал Варшавер журналистам.
Александра Захарова, дочь прежнего художественного руководителя, ранее также возмутилась, что ее выживают из театра и объявила об уходе. Позже Варшавер опроверг эту информацию, а сама народная артистка сообщила, что договор с ней не расторгнут. Фотография Захаровой по-прежнему висит среди портретов актеров труппы «Ленкома», она также посетила представление Панкова коллективу. Варшавер во вторник объяснил решение снять Захарову с ролей тем, что «нельзя в 62 года играть молодых девушек». Но если новый худрук посчитает, что ее надо пригласить снова, то будет прав, подчеркнул президент театра.