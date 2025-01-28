Статус премьер: «Ленком» готовит постановку по Феллини и «Золотого теленка»

— Дмитрий Анатольевич Певцов, замечательный актер, но сегодня еще кроме этого депутат, который занимается очень важной работой — работой с людьми и помощью им. В 2021 году он подал заявление об уходе из театра и переходе на работу депутатом. У меня было только одно непонимание: народный артист, который играет здесь три главные роли, вдруг очень негативно отозвался об этом театре. Моя логика такая: если мне не нравится этот театр, если он претит, то надо уйти из него. Что будет дальше, это уже новый худрук и директор решат — просить ли нижайше вернуться человека, который так отозвался о своем театре, в котором он получал деньги, а главное, играл главные роли, — сказал Варшавер журналистам.