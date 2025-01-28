Председатель гордумы Ростова оценила новое назначение на пост сити-менеджера

— Александр Юрьевич — коренной ростовчанин, хорошо знает город. Технарь по образованию, хороший инженер. А ведь городское хозяйство — одно из основных направлений деятельности администрации города. Считаю, что с его назначением городу повезло, — сказала Зинаида Неярохина.