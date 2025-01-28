Председатель гордумы Ростова оценила новое назначение на пост сити-менеджера

Председатель городской думы — глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина прокомментировала ситуацию с возложением обязанностей руководителя администрации донской столицы на Александра Скрябина.
— Александр Юрьевич — коренной ростовчанин, хорошо знает город. Технарь по образованию, хороший инженер. А ведь городское хозяйство — одно из основных направлений деятельности администрации города. Считаю, что с его назначением городу повезло, — сказала Зинаида Неярохина.
Напомним, утром 28 января Александра Скрябина назначили первым заместителем сити-менеджера, а уже днем на заседании депутатов объявили о том, что чиновник будет замещать должность главы ростовской администрации.
Управленец занял должность после отставки Алексея Логвиненко. Бывший глава администрации города пояснил, что написал заявление по собственному желанию «в связи с состоянием здоровья и будущим переходом на новое место работы».