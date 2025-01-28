Стрелки «Часов Судного дня» перевели на секунду ближе к «ядерной полуночи»

«Часы Судного дня» показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо. В 2023 году символические часы были главным образом из-за ситуации вокруг Украины переведены на 10 секунд и показывали 90 секунд до полуночи, в 2024 году ученые не меняли положение стрелок.