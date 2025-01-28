В Москве представили словари-справочники к произведениям Пушкина

«Понимают ли у нас сегодня Пушкина? К сожалению, не всегда. К сожалению, не во всем. В том числе, разучивая стихи поэта, иногда себя ловишь на мысли, что ты сам отдельное словосочетание, отдельное понятие не знаешь или не помнишь», — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.