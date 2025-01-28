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В Москве представили словари-справочники к произведениям Пушкина

Серию книг «На языке тебе невнятном», которая состоит из словарей-справочников к произведениям русского поэта Александра Пушкина, представили в Москве во вторник, 28 января.

Словари-справочники составили преподаватели Костромского государственного университета. В книгах можно найти подробное толкование слов из произведений Пушкина, которые дети проходят в школе, но могут не до конца понимать, потому что некоторые слова и выражения за два столетия приобрели другое значение. Главная цель серии — сделать речь более качественной с помощью шедевров классической русской литературы.

«Понимают ли у нас сегодня Пушкина? К сожалению, не всегда. К сожалению, не во всем. В том числе, разучивая стихи поэта, иногда себя ловишь на мысли, что ты сам отдельное словосочетание, отдельное понятие не знаешь или не помнишь», — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Глава региона добавил, что ритмика, сложение и «ручеек» пушкинской поэзии захватывают.

Серию «На языке тебе невнятном» разрабатывали как пособие, которое поможет сохранению и развитию русского языка и изучению культуры и истории России.

Ранее, 1 января 2025 года, президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2026 года подготовить единую линейку учебников русского языка и литературы. Эта задача была поставлена по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Кроме того, глава государства попросил включить в школьные списки для чтения патриотические произведения современных писателей.