У Казанского собора появится светофор, чтобы убрать пробку

На перекрестке Невского проспекта и улицы Казанская должен появиться светофор. Об этом «КП — Петербург» сообщил руководитель комиссии по транспорту Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилев.
— В этом месте идет постоянный поток пешеходов, водители не могут повернуть с Невского на Казанскую и собирается пробка, — сообщил депутат.
Сложность в том, что для установки светофора комитет по охране памятников требовал проведение историко-культурной экспертизы, так как рядом расположен памятник федерального значения — Казанский собор. При этом экспертиза стоит около миллиона рублей.
— КГИОП и транспортники договорились найти вариант более быстрого и простого согласования, — уточнил Алексей Цивилев.
Как ранее сообщала «КП — Петербург», с Казанского собора решено убрать все провода и растяжки, которые держат контактную сеть троллейбусов и сетей освещения. Горэлектротранс и Ленсвет договорились разработать проект переноса своих сетей на универсальные опоры, чтобы очистить фасад собора от лишних проводов.