«Снежный покров и мороз». Европейские синоптики предупредили белорусов о возвращении зимы с 1 февраля

В первых числах февраля циклон, разместившийся над Беларусью, начнет расти до малоподвижного холодного барического образования. Беларусь на длительное время окажется в его тыловой части. Поэтому в воскресенье, 2 февраля, понедельник, 3 февраля, и вторник, 4 февраля, белорусам стоит ожидать снег и слабые метели при ветре около 4 — 6 метров в секунду и около −1 — −4 градусов мороза.