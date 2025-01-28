В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице

Об этом шла речь на совещании под председательством первого зампредседателя Госсовета республики Сергея Цекова, сообщает пресс-служба парламента региона.
«В феврале планируется утвердить состав рабочей группы по данному направлению деятельности, в которую войдут представители комитетов Государственного совета Республики Крым, профильных министерств, а также специалисты отрасли», — говорится в сообщении.
По словам министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова, процесс подготовки необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих размещение наружных вывесок в Крыму, уже начался. Сейчас документы проходят этап согласования.
В свою очередь глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что правилами благоустройства города уже предусмотрены меры по борьбе с вывесками, содержащими иностранные слова или буквы латиницы.
Участники совещания также решили разработать общекрымский стиль всех вывесок, который будет распространяться на все муниципалитеты.
Подобный пример уже существует в Алупке, где в ходе масштабной реконструкции исторического центра города вывески были заменены. Они выполнены в едином стиле и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль.
Ранее пилотный проект по замене вывесок на латинице стартовал в крымском поселке Красногвардейское.
Сейчас там заменили уже 80% англоязычных вывесок. По словам Цекова, этот опыт показал эффективность данной инициативы, а также «выявил проблемные моменты». Он также добавил, что крымчане с пониманием относятся к изменениям.