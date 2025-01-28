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В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. В парламенте Крыма создадут специальную рабочую группу, которая займется организацией замены рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице.

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь на совещании под председательством первого зампредседателя Госсовета республики Сергея Цекова, сообщает пресс-служба парламента региона.

«В феврале планируется утвердить состав рабочей группы по данному направлению деятельности, в которую войдут представители комитетов Государственного совета Республики Крым, профильных министерств, а также специалисты отрасли», — говорится в сообщении.

По словам министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова, процесс подготовки необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих размещение наружных вывесок в Крыму, уже начался. Сейчас документы проходят этап согласования.

В свою очередь глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что правилами благоустройства города уже предусмотрены меры по борьбе с вывесками, содержащими иностранные слова или буквы латиницы.

Участники совещания также решили разработать общекрымский стиль всех вывесок, который будет распространяться на все муниципалитеты.

Подобный пример уже существует в Алупке, где в ходе масштабной реконструкции исторического центра города вывески были заменены. Они выполнены в едином стиле и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль.

Ранее пилотный проект по замене вывесок на латинице стартовал в крымском поселке Красногвардейское.

Сейчас там заменили уже 80% англоязычных вывесок. По словам Цекова, этот опыт показал эффективность данной инициативы, а также «выявил проблемные моменты». Он также добавил, что крымчане с пониманием относятся к изменениям.