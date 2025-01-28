Серия аварий оставила на два дня без света поселок Тайцы под Гатчиной

С 02:00 до 18:30 света в домах не было из-за повреждения кабельной линии 6 кВ. Спустя полчаса специалисты обнаружили аварию на воздушной линии, восстановление длилось до 01:30 28 января.
Около 07:00 обнаружили новое повреждение на линии 6 кВ. На текущий момент там ведутся ремонтные работы. О сроках появления электричества в Тайцах пока ничего не сообщается.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что последний блэкаут случался в Гатчинском районе Ленобласти в октябре 2024 года, когда штормовой ветер повредил линии электропередач. Тогда без света остались ряд населенных пунктов, включая столицу региона.