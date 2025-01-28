25-летний житель Башкирии пытался вступить в террористическую организацию

Молодой человек признал вину. Он рассказал, что планировал пересечь границу Украины через третье государство. Перед получением инструкций от украинских кураторов парень трижды через интернет оформлял запрос на вступление в террористическую организацию. После очередной попытки его запрос приняли, он отправил паспортные данные, необходимые для пересечения границы и отправки в зону боевых действий. После этого его задержали.