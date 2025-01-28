25-летний житель Башкирии пытался вступить в террористическую организацию

В Башкирии задержали 25-летнего парня, который пытался вступить в ряды запрещенной в России террористической организации. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.
Молодой человек признал вину. Он рассказал, что планировал пересечь границу Украины через третье государство. Перед получением инструкций от украинских кураторов парень трижды через интернет оформлял запрос на вступление в террористическую организацию. После очередной попытки его запрос приняли, он отправил паспортные данные, необходимые для пересечения границы и отправки в зону боевых действий. После этого его задержали.
Задержанный во время допроса отметил, что перейти на сторону ВСУ решил из-за «внутренних убеждений».
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