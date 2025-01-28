Все фракции Госдумы выступили за полный запрет оборота и производства вейпов в России

Депутаты Госдумы выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. За введение жестких ограничений выступают все фракции российского парламента, а накануне председатель Думы Вячеслав Володин провел в Telegram опрос общественного мнения по этой теме. При этом, как пояснили «Газете.Ru» в Госдуме, сами вейпы под тотальный запрет, возможно, не попадут: при желании их можно будет ввозить из-за границы для личного использования.