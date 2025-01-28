Уроженцы Абхазии хотят принять участие в голосовании в разных городах России

«Приближается 15 февраля — день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции. И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», — прокомментировал Шакая.