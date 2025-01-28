В Набережных Челнах проездные будут продавать через 85 точек

В Набережных Челнах уже с 1 февраля начнут действовать новые проездные. В ближайшее время они поступят в продажу. Приобрести их можно будет через 85 точек — в магазинах «ВПРОК» и «Циркуль».
Как рассказал руководитель исполкома города Фарид Салахов, всего введут три вида проездных. Так, кроме традиционной пластиковой карты будут доступны стики на телефон и брелоки.
Известно, что безлимитный проездной, который будет действовать в городских автобусах и трамваях, обойдется желающим в 2,4 тысячи рублей.