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В Набережных Челнах проездные будут продавать через 85 точек

Всего введут три вида проездных.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах уже с 1 февраля начнут действовать новые проездные. В ближайшее время они поступят в продажу. Приобрести их можно будет через 85 точек — в магазинах «ВПРОК» и «Циркуль».

Как рассказал руководитель исполкома города Фарид Салахов, всего введут три вида проездных. Так, кроме традиционной пластиковой карты будут доступны стики на телефон и брелоки.

Известно, что безлимитный проездной, который будет действовать в городских автобусах и трамваях, обойдется желающим в 2,4 тысячи рублей.