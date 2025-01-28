Макрон заявил о переносе «Моны Лизы» в отдельный зал Лувра

Ранее, 23 января, директор Лувра Лоранс де Кар направил министру культуры Франции Рашиде Дати записку, в которой говорилось, что Лувр нуждается в капитальном ремонте из-за сильной изношенности здания, которая ставит под угрозу некоторые из ключевых экспонатов музея. Также уточнялось, что летом музей превращается в «теплицу» — находиться в нем крайне неприятно из-за духоты. Более того, де Кар обратила внимание на то, что в Лувре недостаточно туалетов и мест для отдыха.