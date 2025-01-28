Макрон заявил о переносе «Моны Лизы» в отдельный зал Лувра

Картина будет перенесена в отдельные апартаменты. Для доступа к ней нужно будет приобрести отдельный билет.
Во время визита также решался вопрос о реставрации музея, потому что последний капитальный ремонт проводился в 1980-х годах, теперь же он не отвечает современным стандартам. Реконструкция будет включать в себя новый вход возле Сены, который будет открыт к 2031 году, и создание подземных помещений.
Ранее, 23 января, директор Лувра Лоранс де Кар направил министру культуры Франции Рашиде Дати записку, в которой говорилось, что Лувр нуждается в капитальном ремонте из-за сильной изношенности здания, которая ставит под угрозу некоторые из ключевых экспонатов музея. Также уточнялось, что летом музей превращается в «теплицу» — находиться в нем крайне неприятно из-за духоты. Более того, де Кар обратила внимание на то, что в Лувре недостаточно туалетов и мест для отдыха.