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Юрий Слюсарь встретился с и.о. главы администрации Ростова

Юрий Слюсарь назвал главными проблемами Ростова общественный транспорт и социнфраструктуру.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с и.о. главы администрации Ростова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 28 января.

Юрий Слюсарь выделил несколько основных проблем города — общественный транспорт и социальная инфраструктура. Врио губернатора отметил, что транспортную схему нужно пересматривать, а в строящихся микрорайонах планировать ее на этапе проектирования будущей застройки.

— Не дело, когда у нас сначала появляются дома и даже целые жилые кварталы, а потом только начинают думать над расширением дорог, запуском маршрутов автобусов и тд, — добавил Юрий Слюсарь.

Также важно обратить внимание и на зеленые зоны отдыха. Ростову нужны дворы, скверы и парки, где горожане смогут приятно отдохнуть. Ростову нужны зеленые зоны отдыха — скверы и парки, дворы, в которых людям будет приятно.