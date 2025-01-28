Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с и.о. главы администрации Ростова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 28 января.
Юрий Слюсарь выделил несколько основных проблем города — общественный транспорт и социальная инфраструктура. Врио губернатора отметил, что транспортную схему нужно пересматривать, а в строящихся микрорайонах планировать ее на этапе проектирования будущей застройки.
— Не дело, когда у нас сначала появляются дома и даже целые жилые кварталы, а потом только начинают думать над расширением дорог, запуском маршрутов автобусов и тд, — добавил Юрий Слюсарь.
Также важно обратить внимание и на зеленые зоны отдыха. Ростову нужны дворы, скверы и парки, где горожане смогут приятно отдохнуть. Ростову нужны зеленые зоны отдыха — скверы и парки, дворы, в которых людям будет приятно.