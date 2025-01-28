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Февраль в Башкирии будет теплее, чем обычно

В Башкирии средняя температура воздуха в феврале будет на 1° выше нормы.

Источник: Комсомольская правда

Грядущий месяц в Башкирии будет теплее, чем обычно. Об этом сообщили сотрудники Башгидрометцентра.

Средняя месячная температура воздуха в феврале ожидается на один градус выше нормы, которая, в свою очередь, составляет −11,7°. А вот количество осадков будет около нормы — 20−40 миллиметров.

Также синоптики республики озвучили прогноз на ближайшие дни. В последние дни января ожидается плюсовая температура и неблагоприятные природные явления.

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