Февраль в Башкирии будет теплее, чем обычно

Грядущий месяц в Башкирии будет теплее, чем обычно. Об этом сообщили сотрудники Башгидрометцентра.
Средняя месячная температура воздуха в феврале ожидается на один градус выше нормы, которая, в свою очередь, составляет −11,7°. А вот количество осадков будет около нормы — 20−40 миллиметров.
Также синоптики республики озвучили прогноз на ближайшие дни. В последние дни января ожидается плюсовая температура и неблагоприятные природные явления.
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