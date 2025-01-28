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«Освещение, отопление и работу санузлов обеспечили». БЖД сообщила о двух ЧП на железной дороге, из-за чего поезда идут с опозданием до 4 часов

БЖД: поезда идут с опозданием до четырех часов из-за двух происшествий на путях.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси из-за двух ЧП на железной дороге 28 января поезда следуют с отставанием до четырех часов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Белоруской железной дороги.

Так, из-за технической неисправности хозяйственного поезда во время ремонта железной дороги на участке Зельва-Волковыск, некоторые пассажирские поезда на этом направлении идут с опозданием по графику.

В частности, поезда «Гродно-Витебск» и «Барановичи- Гродно» прибудут на конечные станции с задержкой примерно на 4 часа.

— Пассажиры проинформированы о сложившейся ситуации. Освещение, отопление и работу санитарных узлов обеспечили, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, мы писали о то, что фура и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции «Борисов». Это ЧП также вызвало задержку движения поездов.

К моменту, когда последствия столкновения были устранены, а переезд освободили и открыли движение по обоим путям от графика отстали пять пассажирских поездов. Составы продолжили движение с опозданием на время до одного часа.

— Белорусская железная дорога принимает меры по вводу поездов в график движения, — добавили в БЖД.

Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.