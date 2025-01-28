«Освещение, отопление и работу санузлов обеспечили». БЖД сообщила о двух ЧП на железной дороге, из-за чего поезда идут с опозданием до 4 часов

В Беларуси из-за двух ЧП на железной дороге 28 января поезда следуют с отставанием до четырех часов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Белоруской железной дороги.
Так, из-за технической неисправности хозяйственного поезда во время ремонта железной дороги на участке Зельва-Волковыск, некоторые пассажирские поезда на этом направлении идут с опозданием по графику.
В частности, поезда «Гродно-Витебск» и «Барановичи- Гродно» прибудут на конечные станции с задержкой примерно на 4 часа.
— Пассажиры проинформированы о сложившейся ситуации. Освещение, отопление и работу санитарных узлов обеспечили, — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, мы писали о то, что фура и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции «Борисов». Это ЧП также вызвало задержку движения поездов.
К моменту, когда последствия столкновения были устранены, а переезд освободили и открыли движение по обоим путям от графика отстали пять пассажирских поездов. Составы продолжили движение с опозданием на время до одного часа.
— Белорусская железная дорога принимает меры по вводу поездов в график движения, — добавили в БЖД.
Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.