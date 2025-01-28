В Китае впервые вырастили здоровых взрослых мышей с двумя отцами

Как отмечают исследователи, пока полученные ими грызуны не способны продолжить род и при этом они живут на несколько месяцев меньше, чем обычные лабораторные мыши. Это указывает на наличие других проблем с импринтингом, которые необходимо выявить и решить для того, чтобы данную технологию можно было полноценным образом применять для спасения от вымирания тех популяций редких животных, в которых почти не осталось самцов или самок.