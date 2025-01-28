В процедуре ЕГЭ-2025 не ожидается существенных изменений — Минобр Башкирии

Напомним, недавно глава Министерства образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин на своей личной странице в социальных назвал даты проведения последнего звонка и выпускных в республике. Торжественные линейки для учащихся 9 и 11 классов, посвященные Последнему звонку, состоятся в субботу 24 мая. Торжественные выдачи аттестатов для выпускников 9 класс — 27 июня, 11 класса — 28 июня.