В оазисе Ширмахера обнаружили гнезда пингвинов

«Очень необычное открытие было сделано случайно в этом сезоне во время полевого маршрута наших почвоведов, которые обнаружили колонию пингвинов в оазисе Ширмахера. Никогда раньше, за всю историю исследования Антарктиды, в оазисе Ширмахера не было колоний, он удален от побережья примерно на 100 км. Всегда считалось, что туда приходят пингвины, чтобы умирать. Приходили и больше не возвращались», — сказал Лунев на конференции «205 лет открытия Антарктиды» в Российском университете транспорта.