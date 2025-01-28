В оазисе Ширмахера обнаружили гнезда пингвинов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Участники Российской антарктической экспедиции обнаружили, что пингвины начали создавать гнезда в оазисе Ширмахера, который раньше использовали как кладбище. Об этом заявил начальник экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Павел Лунев.
«Очень необычное открытие было сделано случайно в этом сезоне во время полевого маршрута наших почвоведов, которые обнаружили колонию пингвинов в оазисе Ширмахера. Никогда раньше, за всю историю исследования Антарктиды, в оазисе Ширмахера не было колоний, он удален от побережья примерно на 100 км. Всегда считалось, что туда приходят пингвины, чтобы умирать. Приходили и больше не возвращались», — сказал Лунев на конференции «205 лет открытия Антарктиды» в Российском университете транспорта.
По его словам, ученые насчитали около 30 гнезд в одном месте и отдельные гнезда по оазису. Орнитологи исключительно удивлены и пока не могут объяснить такое поведение пингвинов.
В этом сезоне в Российской антарктической экспедиции принимают участие более 500 человек, включая строителей, экипажи морских и воздушных судов и ученых из 32 организаций. Научный план включает 65 исследовательских программ.