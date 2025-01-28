На развитие придорожного сервиса в Башкирии направили 12 млрд рублей

С 2020 по 2025 год в Башкирии количество объектов придорожного сервиса выросло более чем в два раза. За этот период был модернизирован 1031 объект и построено 1018 новых. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Как утверждает руководитель региона, властям удалось создать работающую систему поддержки бизнеса в этой сфере. Предприниматели имеют возможность на особых условиях получить землю в аренду без торгов, а также претендовать на налоговые льготы. Для удобства потенциальных инвесторов был сформирован «земельный банк» с перечнем площадок для размещения объектов придорожного сервиса. По словам Хабирова, руководство республики снизило административные барьеры и сопровождает проекты на всех этапах реализации.
— Сегодня на разной стадии реализации у нас 200 инвестпроектов с общим объемом вложений около 12 млрд рублей. Опыт Башкортостана признан одним из лучших в стране. И работу эту мы обязательно продолжим, планов много. И потенциал для этого у нас есть, — заявил Хабиров.
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