На развитие придорожного сервиса в Башкирии направили 12 млрд рублей

— Сегодня на разной стадии реализации у нас 200 инвестпроектов с общим объемом вложений около 12 млрд рублей. Опыт Башкортостана признан одним из лучших в стране. И работу эту мы обязательно продолжим, планов много. И потенциал для этого у нас есть, — заявил Хабиров.