Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге проверили работу общественного транспорта

В Таганроге 28 января проверили работу городские автобусы.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге проверили работу транспорта еще на трех маршрутах. Об этом сообщили на сайте администрации города. Рейды по общественному транспорту прошли 28 января.

Сотрудники управления транспорта и дорожного строительства проверили работу и состояние автобусов на маршрутах №№ 2, 60 и 74. По словам специалистов, нарушений расписания не выявлено. Движение общественного транспорта осуществлялось согласно графиками.

Отметим, что руководителю предприятия, которое занимается перевозкой пассажиров по маршрутам №№ 2, 60, 74, указали на необходимость приведения в соответствие с установленными нормами санитарно-технического состояния автобусов перед выпуском на линию.