В Таганроге проверили работу общественного транспорта

В Таганроге проверили работу транспорта еще на трех маршрутах. Об этом сообщили на сайте администрации города. Рейды по общественному транспорту прошли 28 января.
Сотрудники управления транспорта и дорожного строительства проверили работу и состояние автобусов на маршрутах №№ 2, 60 и 74. По словам специалистов, нарушений расписания не выявлено. Движение общественного транспорта осуществлялось согласно графиками.
Отметим, что руководителю предприятия, которое занимается перевозкой пассажиров по маршрутам №№ 2, 60, 74, указали на необходимость приведения в соответствие с установленными нормами санитарно-технического состояния автобусов перед выпуском на линию.