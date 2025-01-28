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Полиция Ростовской области объявила розыск пропавшего в начале января 23-летнего парня

В Батайске без вести пропал 23-летний парень в начале января.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске без вести пропал 23-летний парень. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Валентин Шкунов вышел из дома 4 января. С того дня молодого человека больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, обзванивали друзей, писали знакомым, но информации о его местонахождении нет. Известно, что парень вышел из общежития. На протяжении месяца его разыскивают волонтеры, позже к поискам подключились правоохранители. Близкие надеются, что парень найдется живым.

— Приметы Валентина: рост примерно 177 см., нормального телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза темно-зеленые. Был одет в голубую куртку с капюшоном, голубые джинсы белые кроссовки, при себе имел темно-синий рюкзак с надписью, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Из особых примет — на правой руке татуировка с колючей проволокой, а на левой — татуировка волка.