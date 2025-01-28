Полиция Ростовской области объявила розыск пропавшего в начале января 23-летнего парня

Валентин Шкунов вышел из дома 4 января. С того дня молодого человека больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, обзванивали друзей, писали знакомым, но информации о его местонахождении нет. Известно, что парень вышел из общежития. На протяжении месяца его разыскивают волонтеры, позже к поискам подключились правоохранители. Близкие надеются, что парень найдется живым.