В Ростове-на-Дону открыли памятник героям «Молодой гвардии»

В Ростове в сквере Сергея Тюленина открыли памятник героям «Молодой гвардии». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Мероприятие прошло 28 января в Советском районе города.
Монумент посвящен героям-молодогвардейцам. Он выполнен в виде стелы с бронзовым барельефом. На памятнике изображены Сергей Тюленин, Олег Кошевой и Ульяна Громова. Во время церемонии открытия участники возложили цветы к мемориалу. Несмотря на свой юный возраст, ребята стали настоящим примером героизма и отваги в годы Великой Отечественной войны.
— Для нас, жителей Дона, этот подвиг особенно важен, потому что события происходили совсем недалеко, — это Краснодон, это донецкие степи, буквально на границе с Ростовской областью, — поделился врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.