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Остановку у станции метро «Генерала Тюленева» введут для маршрута № 188 с 1 февраля

Автобусную остановку у станции метро «Генерала Тюленева» введут для маршрута № 188 с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 февраля добавляется остановка у выхода № 2 метро “Генерала Тюленева” для маршрута № 188», — говорится в сообщении.

Остановка находится рядом с ул. Генерала Тюленева и ул. Теплый Стан.