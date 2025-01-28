«С 1 февраля добавляется остановка у выхода № 2 метро “Генерала Тюленева” для маршрута № 188», — говорится в сообщении.
Остановка находится рядом с ул. Генерала Тюленева и ул. Теплый Стан.
Автобусную остановку у станции метро «Генерала Тюленева» введут для маршрута № 188 с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 1 февраля добавляется остановка у выхода № 2 метро “Генерала Тюленева” для маршрута № 188», — говорится в сообщении.
Остановка находится рядом с ул. Генерала Тюленева и ул. Теплый Стан.