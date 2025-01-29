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Волгоградцам посоветовали, чем подкармливать птиц зимой

В холодное время года птицам сложно найти корм, поэтому, даже, если зима теплая, пернатым требуется помощь человека.

Источник: Freepik

В зимний период птицам сложнее найти корм самостоятельно. Короткий световой день, отсутствие летающих насекомых, а также ягод и злаковых растений приводят к тому, что они покидают лес и летят в населенные пункты.

Легче всего зимой выживать воронам и голубям, так как они питаются отходами, плюс к этому забирают еду у более мелких собратьев, вследствие чего в этот период времени от голода гибнет много воробьев и синиц.

Чтобы помочь им выжить, необходимо делать кормушки и развешивать в тех местах, где обычно собираются птичьи стаи. Больше всего птицам нравятся крупы, семечки, орехи, сухофрукты. Однако при этом следует помнить, что угощение должно быть сырым, без сахара и соли, а также плесени.

Кроме того, синицы очень любят несоленое сало, за счет которого восполняют недостаток белка.

К слову, специалисты не рекомендуют кормить птиц хлебом, так как для них это смертельно опасно.

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