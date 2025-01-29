Волгоградцам посоветовали, чем подкармливать птиц зимой

Чтобы помочь им выжить, необходимо делать кормушки и развешивать в тех местах, где обычно собираются птичьи стаи. Больше всего птицам нравятся крупы, семечки, орехи, сухофрукты. Однако при этом следует помнить, что угощение должно быть сырым, без сахара и соли, а также плесени.