Что можно и нельзя делать в Петров день 29 января на самый морозный день

Православная церковь 29 января вспоминает ученика Иисуса Христа — Петра. В народе принято праздновать Петров день. Также существует еще одно название — Петр-полукорм. Все дело в том, что к указанной дате домашний скот съедал половину заготовленного корма. Кроме того, 29 января считался самым морозным днем в году.
Что нельзя делать 29 января.
Запрещено сплетничать, ругаться, провоцировать ссоры. Интересно, что в названный день старались вымести из дома как можно больше мусора. Предки верили, что вместе с ним можно избавиться от проблем.
Что можно делать 29 января.
По традиции, было принято проверять запасы корма у домашнего скота. Кроме того, если в погребе ничего не оставалось из заготовок, то туда старались перенести немного заготовок из другого места, чтобы семья была в достатке.
Согласно приметам, сильный ветер предупреждает про мороз. Холодная погода предвещает жаркое лето.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».
Ранее белоруска смогла вернуть 500 рублей за ботинки, у которых отвалилась подошва.
Кстати, белорусская певица Наталья Подольская шокировала поклонников смелыми фото в купальнике на Мальдивах: «Наташа! Это очень смело!».