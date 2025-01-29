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Что можно и нельзя делать в Петров день 29 января на самый морозный день

Собрали приметы и запреты на 29 января, когда празднуют самый морозный день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 января вспоминает ученика Иисуса Христа — Петра. В народе принято праздновать Петров день. Также существует еще одно название — Петр-полукорм. Все дело в том, что к указанной дате домашний скот съедал половину заготовленного корма. Кроме того, 29 января считался самым морозным днем в году.

Что нельзя делать 29 января.

Запрещено сплетничать, ругаться, провоцировать ссоры. Интересно, что в названный день старались вымести из дома как можно больше мусора. Предки верили, что вместе с ним можно избавиться от проблем.

Что можно делать 29 января.

По традиции, было принято проверять запасы корма у домашнего скота. Кроме того, если в погребе ничего не оставалось из заготовок, то туда старались перенести немного заготовок из другого места, чтобы семья была в достатке.

Согласно приметам, сильный ветер предупреждает про мороз. Холодная погода предвещает жаркое лето.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».

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