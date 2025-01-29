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Весна среди зимы: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и средиземноморской воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 42% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

«Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на побережье до +9; днем +12…17, в горах +6…11 градусов», — уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +15…17.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +14…16.

Тепло будет и на побережье. В Ялте и Алуште ночью до +8, днем до 15 градусов тепла.

В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и малооблачно. Ночью столбики термометров покажу от 6 до 9 градусов тепла, днем до +14.