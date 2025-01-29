Весна среди зимы: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и средиземноморской воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.