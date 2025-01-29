Ехал Греко: картина-путешественница и самая дорогая скрипка в мире

В центре внимания на торгах живописью старых мастеров будет картина Эль Греко «Святой Себастьян». Живопись великого уроженца Крита, работавшего в Испании в конце XVI — начале XVII века, вообще нечасто появляется на аукционах: все главные вещи давным-давно в крупнейших музейных собраниях, поэтому коллекционерам, даже очень богатым, приходится довольствоваться произведениями менее важными. Но, кажется, в данном случае перед нами исключение, что и обосновывает его немалую стоимость — $7−9 млн. Пока рекорд на живопись Эль Греко составляет $14 млн, хотя эстимейт того полотна был более чем вдвое ниже. А значит, что и у нынешнего раритета есть все шансы задать новый ценовой уровень.