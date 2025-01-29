Ехал Греко: картина-путешественница и самая дорогая скрипка в мире

Скрипка Страдивари за $15 млн, картина Эль Греко за $9 млн, эскиз Рубенса за $6 млн. В этом году два крупнейших аукционных дома — Sotheby’s и Christie’s — решили провести торги искусством старых мастеров в феврале, а не в январе, как прежде. Зато среди предметов, которые планируется пустить с молотка, есть произведения высочайшего уровня. Впрочем — не классикой единой. «Известия» собрали самые яркие лоты будущего месяца.
Картина Эль Греко.
Фото: christies.com.
В центре внимания на торгах живописью старых мастеров будет картина Эль Греко «Святой Себастьян». Живопись великого уроженца Крита, работавшего в Испании в конце XVI — начале XVII века, вообще нечасто появляется на аукционах: все главные вещи давным-давно в крупнейших музейных собраниях, поэтому коллекционерам, даже очень богатым, приходится довольствоваться произведениями менее важными. Но, кажется, в данном случае перед нами исключение, что и обосновывает его немалую стоимость — $7−9 млн. Пока рекорд на живопись Эль Греко составляет $14 млн, хотя эстимейт того полотна был более чем вдвое ниже. А значит, что и у нынешнего раритета есть все шансы задать новый ценовой уровень.
Дело в том, что «Святой Себастьян» — произведение образцовое по многим параметрам. Здесь представлен важнейший сюжет, который любил и сам Эль Греко (известны две другие его работы на ту же тему). Сама живопись великолепна и прекрасно иллюстрирует позднюю манеру художника: мускулистая фигура мученика, пронзенного стрелами, вытянута по вертикали, что усиливает экспрессию, а фон — небо, написанное в темно-коричневых и синих тонах — подчеркивает драматизм.
Наконец, у картины впечатляющая история владения: некоторые исследователи предполагают, что она была в мастерской Эль Греко на момент его смерти, после чего перешла к его сыну, в XIX веке оказалась в собрании румынского монарха Кароля I, а затем и последнего наследного правителя страны — Михая I. Ну, а тот в 1976 году продал ее нью-йоркским арт-дилерам. Так шедевр оказался за океаном. Куда ему предстоит отправиться теперь — одному богу известно.
Эскиз Рубенса.
Фото: sothebys.com.
У Sotheby’s звание самого дорогого лота на торгах искусством старых мастеров делят две картины: одна — Августа Стринберга, шведского художника, более известного в своем главном, писательском амплуа; вторая же — Питера Пауля Рубенса, не нуждающегося в представлении.
Вещь Стринберга по-своему прекрасная, но, конечно, картина Рубенса вызывает особый интерес. Пусть даже это эскиз сравнительно небольшого размера: изображение написано маслом на вертикальной доске высотой 41 см. Но в таких параметрах есть свой плюс. Дело в том, что крупные произведения Рубенс, не испытывавший недостатка в заказах, очень часто создавал с привлечением своих учеников. Его мастерская работала, как большая фабрика, где руководитель лишь намечал главное, а дальше в дело вступали менее именитые авторы. Тем более ценны произведения, целиком написанные им собственноручно. И вот как раз наброски он делал сам.
В этом случае речь идет о «Благовещении», финальная версия которого была куплена генерал-фельдмаршалом испанского короля — маркизом Леганесом. Вероятно, Рубенс создал ее в 1628—1629 годах во время пребывания на Пиренейском полуострове. Сегодня алтарный образ хранится в Антверпене, в доме Рубенса, а графический эскиз к нему — в венской Альбертине. Всё это вкупе с многочисленными упоминаниями в научной литературе объясняет немалую цену лота — $4−6 млн.
Скрипка Страдивари.
Фото: sothebys.com.
При всей важности работ Эль Греко и Рубенса самый дорогой лот месяца — вовсе не живопись, а скрипка работы Антонио Страдивари. Она была изготовлена великим итальянским мастером в 1714 году и принадлежала некоторое время знаменитому венгерскому скрипачу XIX века Йозефу Иоахиму, который, в частности, именно на ней сыграл премьеру Скрипичного концерта Брамса.
Еще один известный обладатель раритета — китайский виртуоз второй половины XX столетия Си-Хон Ма. После смерти последнего скрипка стала собственностью Консерватории Новой Англии (Массачусетс). И получила название «Иоахим-Ма» по фамилиям своих звездных владельцев. Теперь она может принести учебному заведению от $12 млн до $18 млн.
Причем, если лот достигнет верхней границы, это будет мировой рекорд для музыкальных инструментов. Сейчас его удерживает скрипка того же мастера, названная «Леди Блант» и принадлежавшая внучке Байрона. «Иоахим-Ма» относится к тому же периоду работы Страдивари, считающемуся самым удачным. Но у нового лота есть важный козырь: собственно, история использования великими музыкантами (тогда как «Леди Блант» в основном молчала).
Для ценителей искусства, впрочем, куда важнее не сумма, которую заплатят состоятельные коллекционеры, а будущее уникального инструмента. Хочется верить, что его не положат в сейф, а дадут в пользование какому-нибудь выдающемуся скрипачу, продолжив славную биографию «Иоахим-Ма».
Дом с граффити Бэнкси.
Фото: hollismorgan.co.uk.
Ну, а лидер за звание самого неожиданного и экстравагантного арт-лота февраля — целый дом в Бристоле (Великобритания), где на стене имеется граффити Бэнкси. Внутри трехэтажного особняка в самом центре города — клиника сексуального здоровья и ночной клуб. Неудивительно, что изображение художника обыгрывает тему интимной жизни: на глухой стене нарисовано окно, под которым висит на одной руке незадачливый любовник, скрывающийся, очевидно, от не вовремя вернувшегося мужа своей пассии.
Как известно, оригинальные граффити Бэнкси не могут быть проданы отдельно от зданий, на которые они нанесены. Правда, вандалы во всем мире охотятся за такими работами и подчас варварски вырезают целые куски стен. Но, во-первых, легально продать такой артефакт не удастся, а во-вторых, именно дом в Бристоле более-менее защищен от подобных преступлений: работа находится высоко и едва ли может быть демонтирована безболезненно для строения в целом.
Счастливец, готовый выложить за архитектурный объект от 700 тыс. фунтов, обязан будет гарантировать целостность здания и конкретной стены. Впрочем, специально заботиться о сохранности изображения (например, защищать его от непогоды) ему не обязательно: местные власти до сих пор не определились, как трактовать граффити с точки зрения законодательства. Есть только один нюанс: формально дом не продается, а дается в аренду на 250 лет. Так что смогут ли унаследовать подлинник Бэнкси праправнуки нынешнего владельца — вопрос.