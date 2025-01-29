С 1 февраля курс рубля выйдет на новый уровень. Сколько будет стоить доллар

После новогодних праздников традиционно наблюдается снижение спроса на иностранную валюту. Жители страны возвращаются из отпусков за границей, где активно использовали доллары и евро, а также значительно сокращаются покупки импортных товаров, характерные для предновогоднего периода. Это касается как подарков, так и продуктов для праздничного стола. Кроме того, в конце года компании нуждались в рублях для уплаты налогов, что также поддерживало курс национальной валюты. Однако дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от внешнеэкономических условий. Так охарактеризовал обстановку на рынке эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.