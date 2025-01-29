Зачем Евгений Леонов ходил в Бутырку, а Брежнев спасал «Джентльменов удачи»

Но судьбу фильма решил случай. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев очень любил кино. По выходным на даче он часто отсматривал новинки советского кинематографа. Однажды «Джентльмены удачи», которые к тому моменту уже получили негативное заключение Госкино СССР, попали к зятю генсека Юрию Чурбанову. Он привёз новый фильм на дачу к своему тестю, где в тот момент также находился министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков.