Онкология стала причиной смерти актёра из сериала «Молодёжка» Алексея Булатова

Алексей Булатов родился 5 ноября 1948 года. В 1974 году он окончил Школу-студию при МХАТ СССР имени Горького, после чего посвятил свою жизнь театру и кинематографу. Актёр служил в Русском драматическом театре Еревана и Московском драматическом театре имени Пушкина. Последние 17 лет своей карьеры он был частью труппы московского театра «Сопричастность».