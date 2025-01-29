Планете стало жарко. Когда и чем закончится рекордное потепление на Земле

Где на самом деле та граница, за которой климат полностью выходит из-под контроля, доподлинно неизвестно никому, подчеркнул он, также трудно прогнозировать и сроки наступления этой климатической «сингулярности». По его словам, сейчас ясно, что имеющиеся климатические модели уже неактуальны и в этом столетии вполне можно ожидать потепления не на два, а на три градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.