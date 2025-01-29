Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 января 2025

Днем в Приангарье градусник покажет −14…-19 градусов, при облачной погоде −21…-26. В северных и верхнеленских районах поздним вечером шкала термометра опустится до −30…-35, в пониженных формах рельефа −40…-45. В западных районах будет гораздо теплее, ночью −18…-23, днем −9…-14. Вот что обещает погода в Иркутске 29 января 2025.