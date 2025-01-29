Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 января 2025

Погода в Иркутске 29 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −14…-16 градусов, после захода солнца похолодает до −25…-27. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 29 января 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег, ветер 5−10 м/с, температура ночью −25…-30, при прояснении −33…-38, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье градусник покажет −14…-19 градусов, при облачной погоде −21…-26. В северных и верхнеленских районах поздним вечером шкала термометра опустится до −30…-35, в пониженных формах рельефа −40…-45. В западных районах будет гораздо теплее, ночью −18…-23, днем −9…-14. Вот что обещает погода в Иркутске 29 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 31 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийных домов.