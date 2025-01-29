Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 29 января 2025

До −16 градусов похолодает в Иркутске 29 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 29 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −14…-16 градусов, после захода солнца похолодает до −25…-27. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с.

Погода в Иркутске 29 января 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, в западных районах местами небольшой снег, ветер 5−10 м/с, температура ночью −25…-30, при прояснении −33…-38, — рассказали синоптики о погоде в регионе.

Днем в Приангарье градусник покажет −14…-19 градусов, при облачной погоде −21…-26. В северных и верхнеленских районах поздним вечером шкала термометра опустится до −30…-35, в пониженных формах рельефа −40…-45. В западных районах будет гораздо теплее, ночью −18…-23, днем −9…-14. Вот что обещает погода в Иркутске 29 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 31 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийных домов.