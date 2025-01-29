В МИД прокомментировали ситуацию с портом в сирийском Тартусе

«Мы все объяснили, в составе нашей делегации были представители компаний — и “СТГ Инжиниринг”, и Объединенной зерновой компании, они все объяснили руководству Сирии и выразили готовность продолжать сотрудничать на базе договоренностей», — сказал Богданов.