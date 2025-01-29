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«Веселый праздник весны». Смотрите, как отмечают китайский Новый год в центре Петербурга

Уже третий Новый год на этот раз китайский отмечают в центре Петербурга. Не обошлось без красочной церемонии и бенгальских огней. Главные кадры праздника в объективе корреспондента Фонтанки.

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В ночь с 28 на 29 января состоялась торжественная разводка Дворцового моста, который подсветили красным цветом — в честь флага Китая. Всё это под классическую китайскую музыку — над Невой прозвучала увертюра «Праздник весны» композитора Ли Хуаньчжи.

Дворцовый мост будет недоступен для автомобилей и пешеходов с 01:10 до 02:50.

В Петербурге с 25 января по 20 февраля проходит XI Фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года. Дата проведения этого праздника зависит от лунного календаря и постоянно меняется. Но неизменно одно — он всегда выпадает на вторую половину зимы. Празднуют его обычно пару недель, и в самом Китае на это время жизнь замирает, почти ничего не работает. Но отдых — не единственная традиция восточного праздника.

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