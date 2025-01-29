Химиотерапия на базе таксанов и платины вызывает нейропатию у 40% больных

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американские медики обнаружили, что лекарства от рака на базе различных соединений платины и таксанов, органических молекул растительного происхождения, вызывают длительные нейропатические боли у примерно 40% пациентов, проходящих курс химиотерапии. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.
«Мы впервые на глобальном уровне проанализировали то, насколько часто развиваются различные формы нейропатических болей после химиотерапии опухолей. Проведенный нами анализ раскрыл существенные различия в частоте появления подобных симптомов, которые чаще всего возникали при использовании соединений платины (40,5%) и таксанов (38%), и реже всего возникали при терапии FOLFOX (16%)», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством научного сотрудника Клиники Майо в Рочестере (США) Райана де Соузы при изучении и обобщении данных, которые были собраны анестезиологами по всему миру при наблюдениях за здоровьем свыше 10,9 тыс. пациентов, перенесших курс химиотерапии и жаловавшихся на постоянные нейропатические боли.
Как отмечают исследователи, медикам хорошо известно, что подобные неприятные ощущения достаточно часто возникают у пациентов и сохраняются несколько месяцев в результате повреждения периферийных нервов. При этом у врачей нет сведений о том, как часто возникают нейропатические боли и какие формы химиотерапии и опухолей больше всего способствуют их возникновению.
Де Соуза и другие медики обнаружили, что подобные болевые ощущения в среднем поражают от трети до половины пациентов, причем чаще всего они возникают у тех больных, которые страдали от рака легких или получали химиотерапию на базе соединений платины и таксанов. В первом случае хронические нейропатические боли были выявлены у примерно 60,2% пациентов, а лекарства вызывали эти ощущения у каждых 4 из 10 больных.
Реже всего эти проблемы с работой периферийных нервов возникали при лечении лимфомы и рака яичников (около 30%), а также при использовании терапии FOLFOX, комбинации из фолиниевой кислоты, фторурацила и оксалиплатина (17%). Последующие эксперименты и наблюдения, как надеются ученые, помогут понять, почему существуют эти различия в частоте развития нейропатической боли у раковых больных, а также разработать подходы, которые будут минимизировать шансы на ее появление.