Химиотерапия на базе таксанов и платины вызывает нейропатию у 40% больных

Де Соуза и другие медики обнаружили, что подобные болевые ощущения в среднем поражают от трети до половины пациентов, причем чаще всего они возникают у тех больных, которые страдали от рака легких или получали химиотерапию на базе соединений платины и таксанов. В первом случае хронические нейропатические боли были выявлены у примерно 60,2% пациентов, а лекарства вызывали эти ощущения у каждых 4 из 10 больных.